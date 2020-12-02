41 медик, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 192 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 143 случая ОРВИ, 41 случай пневмонии и 8 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 41 медицинский работник, в том числе 15 выявлено по результатам скрининга;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник банка;

- 3 сотрудника гостиницы;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (школа 5, Лицей 23 Калининград, Гимназия 2 Черняховск, школа Озерска);

- 3 студента (БФУ, МФЮА, полесского техникума);

- 2 воспитанника д/с 15, 109 Калининград;

- ребёнок до года;

- 7 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 11846 случаев заболевания.