41 медик, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 192 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 143 случая ОРВИ, 41 случай пневмонии и 8 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 41 медицинский работник, в том числе 15 выявлено по результатам скрининга;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник банка;
- 3 сотрудника гостиницы;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (школа 5, Лицей 23 Калининград, Гимназия 2 Черняховск, школа Озерска);
- 3 студента (БФУ, МФЮА, полесского техникума);
- 2 воспитанника д/с 15, 109 Калининград;
- ребёнок до года;
- 7 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 11846 случаев заболевания.