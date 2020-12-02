Власти Зеленоградска сообщили, когда заработает колесо обозрения

. Фото: zelenogradsk.com

В декабре в Зеленоградске в районе площади «Роза ветров» стартуют работы по установке колеса обозрения. Об этом пишет газета «Волна».

По данным издания, инвестор проекта заверил, что уже в новогодние праздники аттракцион начнёт работать. Он уже обратился в администрацию округа с просьбой помочь в благоустройстве прилегающей территории.

Напомним, проект установки колеса обозрения высотой 50 метров под названием «Глаз Балтики» был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в апреле 2019 года. Приёмку аттракциона после завершения монтажа будет проводить государственная комиссия, его надежность проверит специальная лаборатория. Только после положительного заключения всех надзорных инстанций колесо обозрения примет первых посетителей.