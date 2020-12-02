Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 12

Озерский городской округ - 3

Пионерский городской округ - 9

Гвардейский городской округ - 2

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 12

Правдинский городской округ – 2

Светловский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 5

Светлогорский городской округ - 2

Советский городской округ - 14

Черняховский городской округ – 10

Мамоновский городской округ – 2

Неманский городской округ - 2