Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 12
Озерский городской округ - 3
Пионерский городской округ - 9
Гвардейский городской округ - 2
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 12
Правдинский городской округ – 2
Светловский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 5
Светлогорский городской округ - 2
Советский городской округ - 14
Черняховский городской округ – 10
Мамоновский городской округ – 2
Неманский городской округ - 2