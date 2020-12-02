Калининградские борцы греко-римского стиля завоевали пять медалей окружного чемпионата

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Архангельске прошли межрегиональные соревнования по одному из олимпийских видов спортивной борьбы. На коврах спорткомплекса «Норд-Арена» выступили больше 50 представителей семи регионов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сборная Калининградской области оформила три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Это позволило получить четыре путёвки на чемпионат России-2021 года, который через полтора месяца примет Ростов-на-Дону.

Победы в своих весовых дивизионах одержали: Дмитрий Язев, Иван Тимофеев, Евгений Салеев. Последний переехал на работу в Калининградскую область только в сентябре этого года и стал наставником областного училища олимпийского резерва. Он продолжает поддерживать отличную физическую форму, став в 31 год первым из шести соперников массой до 97 килограммов.

Серебро в активе Данила Спильчука в весовой категории «до 60 килограммов», а Бахрам Мамедов из Светлогорска стал третьим в весовой категории «до 82 килограммов».