Калининградец погасил 240-тысячный долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

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Житель Багратионовска оплатил задолженность по алиментам после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

До 2019 года багратионовец не платил алименты на содержание 2-летнего сына за что был привлечен к административной ответственности. Его приговорили к 40 часам обязательных работ, но отцовских денег ребенок так и не увидел.

На мужчину завели уголовное дело, и только после этого он платил 240 рублей задолженности на содержание собственного сына.