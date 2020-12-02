«Калининградская мясная компания» объяснила появление трупов быков в Черняховском районе

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В «Калининградской мясной компании» допустили смерть скота возле поселка Междуречье Черняховского района «по естественным причинам». Об этом говорится в ответе от имени официальной группы мясного производителя в «ВКонтакте», опубликованном в паблике «Черняховск главный».

«В настоящее время происходит перегон скота с летних пастбищ на зимние и производится тщательное обследование выпасных площадей после ухода животных. Технологически допускается наличие падежа скота по естественным причинам с учетом периодов года, а также по причине нападения диких животных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие животные свозятся на край пастбища для последующей транспортировки на специальные площадки и установления причин совместно с Государственной ветеринарной службой и дальнейшей утилизации на специально оборудованные заводы.

«Места обнаружения и временного хранения павших животных дезинфицируются», - заключили в «Калининградской мясной компании».

Напомним, в понедельник, 30 ноября, общественный инспектор Росприроднадзора Виктор Олейник обнаружил огромное количество трупов быков, лежащих в поле возле поселка Междуречье Черняховского района. Он сообщил на своей странице в Фейсбуке о зловонном запахе и разлагающихся трупах животных в грязи.

Прокуратура Калининградской области организовала проверку, подтвердив, что останки животных лежат землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде у «Калининградской мясной компании».