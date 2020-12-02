Правдинск второй год подряд возглавил областной рейтинг сельхозпроизводства

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Региональный минсельхоз назвал муниципалитеты - лидеры производства сельхозпродукции в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба министерства, второй год подряд первую строчку списка удерживает Правдинский городской округ. По итогам работы за 9 месяцев года в муниципалитете произведен максимальный объем скота и птицы на убой в живом весе – 32 тысячи тонн, максимальный объем зерна – 102 тысячи тонн.

Второе место, как и годом ранее, занял Гурьевский городской округ. За 9 месяцев года хозяйства произвели 45,5 тысячи тонн зерна, 14,4 тысячи тонн рапса, 11 тысяч тонн картофеля, 5,4 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, 134 миллиона яиц, 3,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе.

Замыкает тройку лидеров сельхозрейтинга Полесский городской округ. В муниципалитете произведено 23,9 тысячи тонн молока, 1 тысяча тонн скота и птицы на убой в живом весе, 26 тысяч тонн зерна, 12,7 тысячи тонн рапса и 1,2 тысячи тонн картофеля.