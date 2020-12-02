В Славске обвиняемого в убийстве оштрафовали на 310 тысяч за оскорбление прокурора

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В Славске за неуважение к суду оштрафовали участника судебного заседания. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе в суде рассматривалось дело по обвинению местного жителя в убийстве. Мужчина не согласился с доводами и позицией прокурора и оскорбил его.

Позже он заявил, что никому конкретно не адресовал нецензурную фразу, у него просто был «всплеск эмоций». Однако суд призвал его виновным в оскорблении участника судебного разбирательства и оштрафовал на 310 тысяч рублей.