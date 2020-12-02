На самоизоляцию с подозрением на COVID-19 отправили 16 строителей онкоцентра в Родниках

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Среди рабочих, которые трудятся на строительстве онкоцентра в Родниках, есть те, у которых подозревают коронавирус. Об этом в среду, 3 декабря, сказал журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

- Нам удалось сохранить количество рабочих на стройке, несмотря на то, что у субподрядчика возникли сложности – часть работников изолированы в связи с подозрением на коронавирус. У них первичные признаки и мы не можем их допустить на объект. Есть ряд требований Роспотребнадзора, которые надо выполнять, - сказал министр.

Как уточнил директор по строительству компании-подрядчика Юрий Гаврилин, на самоизоляции находится 16 человек. Все они были выявлены на пропускном пункте, где у рабочих измеряют температуру.

Сергей Черномаз отметил, что подтвержденных случаев COVID-19 у рабочих пока нет. О карантине речь не идет.

Дополнительно на стройку, тем временем, привлекли 15 рабочих.

- Всего у нас работает порядка 150-160 человек днем и ночью. В ночь работает порядка 25 человек, - сообщил Сергей Черномаз.