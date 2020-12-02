На ул. Дадаева видеокамеры в подъезде помогли задержать веловора

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного о том, что в одном из домов на улице Дадаева неизвестный мужчина похитил велосипед. Также группе задержания сообщили приметы преступника, замеченного с помощью видеокамер, установленных в подъезде.

При патрулировании близлежащих улиц росгвардейцы заметили схожего по приметам мужчину на велосипеде. Заметив служебный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.