На «ковидных» койках в Калининградской области умерли 577 человек

. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 31 марта по 2 декабря в нашей области умерли 577 человек, которые лечились на койках, выделенных для пациентов с COVID-19. У всех умерших был диагностирован коронавирус, который стал непосредственной причиной смерти 124 человек. Остальные умерли от других заболеваний, уточнили в пресс-службе регионального правительства, ссылаясь на заключение судмедэкспертизы.

По состоянию на 1 декабря в области были развернуты 1776 коек для больных с COVID-19, из которых были заняты 1 415 (1020 пациентов с подтвержденными случаями и 395 с пневмониями с подозрением на ковид).