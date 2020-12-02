Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам медпомощи и обеспечения лекарствами

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Прокуратура Калининградской области организовала «горячую линию» по вопросам доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Горячая линия» работает для мониторинга и своевременного реагирования на нарушения в сфере доступности медицинской помощи, жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Также она позволит получать информацию о своевременности и полноты оказания услуг и мер поддержки и социальных выплат.

Сообщить информацию о допущенных нарушениях можно позвонив по телефону 8 (4012) 576-860 либо обратиться через интернет представительство прокуратуры Калининградской области