Калининградка искромсала ножом засидевшегося гостя

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33-летнюю калининградку будут судить за причинение ножевых ранений своему гостю. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел в общежитии на улице Книжной в Калининграде в августе этого года. 33-летняя горожанка приятно проводила время за бутылкой водки со своим знакомым. Когда закончилось спиртное, мужчина отказался уходить домой, что явно не входило в планы злоумышленницы. Женщина схватила нож и несколько раз ударила гостя.

На нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Судебное заседание состоится 15 декабря.