В Калининграде вор-рецидивист переквалифицировался в грабителя

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник подбежал в одном из дворов к женщине, ударил ее по лицу и отобрал телефон. Из-за неожиданного нападения, 44-летняя горожанка не успела разглядеть приметы подозреваемого, так что оперативникам пришлось проверять ранее судимых лиц. Вскоре они получили информацию, что один из мужчин пытался продать подобный телефон по низкой цене.

«Личность злоумышленника была установлена, и он был задержан. Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 38-летний местный житель. Подозреваемый ранее промышлял исключительно кражами, в том числе квартирными, за что был неоднократно судим. Он дал признательные показания и сообщил, что успел продать мобильник», - сообщили в полиции.

На мужчину, которого поместили в ИВС, завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.