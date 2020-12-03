Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Калининграде уголовник промышлял закладками синтетических наркотиков

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который занимался распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники обнаружили 2 тайника с синтетическим наркотиком мефедрон на улице Серова и в переулке Полевом

На рецидивиста возбуждено уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.