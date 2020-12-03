В Калининграде уголовник промышлял закладками синтетических наркотиков

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В Калининграде полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который занимался распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники обнаружили 2 тайника с синтетическим наркотиком мефедрон на улице Серова и в переулке Полевом

На рецидивиста возбуждено уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.