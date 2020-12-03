В Калининградской области в среду сбили насмерть троих пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три пешехода погибли в результате наездов в Калининградской области в среду, 2 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Гурьевском районе на автодороге «Гурьевск – Поддубное» водитель «Шкоды» сбила 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался

На улице Судостроительной под колеса «Шевроле» попал 65-летний пенсионер, который решил перейти дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Около Полесска в начале девятого вечера 26-летний водитель «Ауди» сбил 66-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. После наезда женщина упала на проезжую часть дороги и на нее наехал «Рено».

В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи.