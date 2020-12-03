Министр объяснил, почему помещения строящегося онкоцентра в Калининграде затоплены водой

. Фото: Александр КАТЕРУША

Строящийся онкоцентр в Родниках посетили журналисты, которые обратили внимание на то, что многие помещения будущего медицинского учреждения затоплены водой: где-то стоят большие лужи, где-то вода собрана в канавки.

. Фото: Александр КАТЕРУША

- Это те поверхностные воды, осадки, которые шли в осенний период. Они накапливались в искусственных приямках, которые были сооружены на первом этаже. В настоящий момент выполнены дренажные канавки, эта вода естественным путем будет собрана, - пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

. Фото: Александр КАТЕРУША

При этом министр отметил, что генеподрядчик до конца недели оплатит насосы.

- Этими насосами он искусственно отведет эту воду, откачает, осушит основание для выполнения работ по силовым полам. – сказал Сергей Черномаз.