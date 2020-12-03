18 школьников, 5 студентов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки был выявлен 191 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 45 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.
Всего в области по состоянию на четверг, 3 декабря, зарегистрировано 12 037 случаев заболевания.
Среди заболевших:
- 46 пенсионеров;
- 14 медицинских работников, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 работников торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника учреждения культуры;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник охранного предприятия;
- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 18 учащихся (школа 6, Гимназия 1, школа 8, 13, 31, Гимназия 40 Калининград, Гимназия 2, школа 4 Черняховск, Гимназия Гурьевск, Гимназия 7, школа 4 Балтийска);
- 5 студентов (КГТУ, Колледж предпринимательства, БГА, БФУ);
- 17 неработающих
В оперштабе «Комсомолке» сообщили, что за сутки от коронавируса умерли три человека, выздоровел 391 пациент.