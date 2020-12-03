Власти назвали дату ввода в эксплуатацию онкоцентра в Родниках

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В поселке Родники под Калининградом продолжается строительство онкологического центра. Ход работ оценил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

Как он сказал, медцентр готов на 18 процентов.

- В прошлый раз у нас было 17,3-17,5 процентов готовности. Сегодня – до 18 процентов. Сейчас, к сожалению, те темпы и те виды работ, которые идут на площадке, они не позволяют семимильными шагами добавлять процент готовности объекта, - говорит Сергей Черномаз.

Объект должны ввести в эксплуатацию не раньше весны 2022 года.

- Строительную готовность онкоцентра мы обеспечим к концу 2021 года. А ввод объекта – в мае 2022. Это обусловлено тем, что необходимо произвести пусконаладочные работы, сдать медицинское оборудование, сертифицировать и запустить непосредственно в работу сам центр, - говорит директор по строительству компании-подрядчика Юрий Гаврилин.

Он пообещал и дальше наращивать темпы и «сокращать то отставание, которое накопилось за предыдущий период».