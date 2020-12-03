Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Калининградской области за сутки был выявлен 191 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 131 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 4
Нестеровский городской округ – 4
Балтийский городской округ - 8
Гвардейский городской округ - 2
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 8
Правдинский городской округ – 3
Гусевский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 1
Светлогорский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 3
Ладушкинский городской округ - 2
Черняховский городской округ – 8
Мамоновский городской округ – 2
Неманский городской округ - 2