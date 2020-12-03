Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининградской области за сутки был выявлен 191 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 131 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 4

Нестеровский городской округ – 4

Балтийский городской округ - 8

Гвардейский городской округ - 2

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 8

Правдинский городской округ – 3

Гусевский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 1

Светлогорский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 3

Ладушкинский городской округ - 2

Черняховский городской округ – 8

Мамоновский городской округ – 2

Неманский городской округ - 2