В субботу Калининград посетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

В субботу, 5 декабря, Калининградскую область посетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее глава федерального Минздрава заявил, что в 17 субъектах РФ осталось менее 5 процентов свободного коечного фонда, при этом ситуация с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге вызывает у федерального Минздрава «наибольшую тревогу».

После этого губернатор Антон Алиханов рассказал, что озвученные министром Мурашко, были основаны на «устаревших сведениях одной из информсистем». Кроме этого, необходимо помнить о градации коек «на различные типы», добавил глава региона.

«Мы уже переговорили с министром. Он будет у нас в ближайшие дни, покажем всё на месте. Сегодня свободно 373 койки для лечения ковид и пневмоний, это 18,7 процентов, - написал Алиханов в своем Instagram, отметив, что это данные на «вчерашний день».