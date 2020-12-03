В Светлом осудили банду наркоторговцев

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В Светлом к длительным срокам заключения приговорили членов банда наркоторговцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пятеро злоумышленников сбывали в области карфентанил, на их след полицейские и сотрудники ФСБ вышли два года назад.

В декабре 2018 года оперативники при силовой поддержке бойцов СОБР задержали фигурантов после того, как те сбыли очередную партию наркотика. Операция прошла в Московском районе Калининграда.

Светловский городской суд Калининградской области назначил наказание главарю ОПГ в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, а участникам организованной преступной группы - от 5 до 9 лет строгого и общего режима.