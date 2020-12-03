Уволился замглавы администрации Калининграда Чернышев

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Замглавы администрации Калининграда, председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев покинул свой пост. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации.

Чернышев возглавлял комитет муниципального контроля с октября 2028 года. На сайте мэрии сообщается, что сейчас эту структуру возглавляет Юлия Фадеева.

Во главе комитета Чернышев запомнился борьбой с нелегальными уличными торговцами, которых так и не смог победить. Несмотря на все громкие заявления чиновника, купить лепешку «из тандыра», перчатки, или трусы можно без проблем в 200 метрах от здания мэрии.