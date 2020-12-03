На ул. Мариенко в Калининграде начали строить детсад на 185 мест

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Мариенко началось строительство нового детского сада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, дошкольное учреждение рассчитано на 185 детей, из них 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах, которые будут располагаться на первом этаже. Это типовой 8-мигрупповой корпус, ранее такое же здание уже построено на ул. Согласия.

«Садик очень нужен в этом микрорайоне. Завершение работ по контракту планируется в ноябре, документальный ввод его в эксплуатацию – в декабре 2021 года. Но с учетом темпов, которые на первоначальном этапе взял подрядчик, а также с учетом того, что проект уже апробирован, мы постараемся ввести этот объект пораньше. Подрядчик очень активно приступил к работам на стройплощадке, на смежном земельном участке он возводит многоквартирные жилые дома, поэтому здесь уже собрана база, подведены временные источники электроснабжения, скомплектована техника», - отметил председатель комитета территориального развития Артур Крупин.

Здание по ул. Героя России Мариенко после ввода в эксплуатацию будет закреплено за детским садом № 125 по ул. Артиллерийской и будет функционировать как корпус дошкольного учреждения.