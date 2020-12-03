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Калининградец разбил машину в ДТП и подал заявление об угоне

Возбуждено уголовное дело за ложный донос
Виктор Сергеев
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На жителя Советска завели уголовное дело за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Местный полицейские обнаружили в кювете разбитый «Пежо» и разыскали владельца машины. 35-летний мужчина сразу же написал заявление об угоне и правоохранители приступили к розыску угонщика.

Однако, опросив очевидцев происшествия, а также соседей пострадавшего, сотрудники полиции выяснили, что никакого угона не было. Как оказалось, советчанин сам разбил машину и решил скрыть происшествие от супруги, опасаясь ее гнева.