Антон Алиханов стал участником тестирования вакцины от коронавируса

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов принял участие в третьем этапе тестирования вакцины от COVID-19. Напомним, наша область вошла в число пилотных по очередному этапу испытания вакцины научного центра «Вектор».

Всего в испытании примут участие 300 добровольцев. Одним из них стал глава региона.

- Очень надеюсь, что попал в число тех, кому поставили оригинал, а не плацебо, – сказал губернатор.

Каждый доброволец осматривается врачом и проходит полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и антитела, общие анализы и прочие. Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев бесплатны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день. Вакцинация проводится на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта под наблюдением сотрудников медицинского института.