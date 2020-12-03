Алиханов: Поставки вакцины от коронавируса для жителей области начнутся в январе-феврале

Губернатор Калининградской области рассказал о том, когда в наш регион поступит первая партия вакцины «Спутник V», предназначения для населения. Сейчас, напомним, у нас проходит третий этап тестирования вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром «Вектор»

- До конца года мы также получим от Минздрава России 876 доз вакцины «Спутник V» для двукратного введения. Из них 42 дозы уже были нам поставлены, чтобы проработать всю маршрутизацию, логистику, условия хранения и т. д. Привили медиков, чувствуют они себя хорошо, – цитирует губернатора пресс-служба правительства – Оставшаяся партия также будет предназначена преимущественно для медперсонала лечебных учреждений, так как сегодня он наиболее уязвим для коронавируса, мы это, к сожалению, видим по ежедневным сводкам. В январе-феврале пойдут очередные поставки вакцины для массовой иммунизации жителей.