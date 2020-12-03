В Калининградском зоопарке завершился ремонт 100-летней липовой аллеи

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Ремонт дороги занял около шести недель. Как сообщает пресс-служба зоопарка, подрядчик полностью заменил дорожное покрытие аллеи и примыкающих участков. Добавилась новая ветка ливневой канализации (для сбора дождевой воды). Удалось также обновить хозяйственную зону между ограждением кортов и участком, на котором расположен вольер бизонов.

Проезжая часть сузилась с семи до пяти метров . Это позволило увеличить пространство для корней липовых деревьев, а также расширить площадь отжима у вольера тундровых волков.

- По нашим оценкам, а также судя по старым картам и планам, этой липовой аллее не менее ста лет, это историческая достопримечательность, - рассказали в зоопарке.

Общая стоимость работ составила свыше пяти миллионов рублей. Ремонт зоопарк оплатил из собственных средств, заработанных во время летнего сезона.