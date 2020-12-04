В Калининграде задержали подозреваемую в мошенничестве на 18 миллионов рублей

Следственная часть областного УМВД возбудила в отношении 46-летней предпринимательницы уголовное дело по части 4 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».

Выяснилось, что в 2016-2017 годах подозреваемая принимала участие в программе социально-экономического развития Калининградской области и поддержки юридических лиц. По версии полиции, злоумышленница умолчала о заключении с одной из фирм, зарегистрированной в другом регионе, агентского договора, который влечет прекращение выплат, и продолжала необоснованно получать из бюджета субсидии. По предварительной информации, общая сумма превысила 18,4 миллиона рублей.

Следователи СЧ УМВД совместно с оперативниками УЭБиПК УМВД провели обыски на двух предприятиях фигурантки, изъяли документацию, а также провели допросы.

-Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - Расследование уголовного дела продолжается.