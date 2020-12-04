Антон Алиханов рассказал о поддержке бизнеса в Калининградской области

В четверг, 3 декабря, в светлогорском «Янтарь-холле» стартовал двухдневный съезд «ОПОРЫ РОССИИ» - одного из ведущих бизнес-объединений страны. Очное участие для делегатов, прибывающих из других регионов разрешалось только при условии отрицательного теста на коронавирус.

Губернатор Антон Алиханов отметил возможности такой встречи для продвижения Калининградской области как территории с привлекательными условиями для ведения бизнеса и развитой инфраструктурой его поддержки.

-Надеюсь, мы сможем получить по итогам встречи и будущих партнеров, которые будут заниматься бизнесом в Калининградской области, -зал глава региона.

Губенратор напомнил, что три года назад все задействованные в поддержке предпринимателей структуры были консолидированы на одной площадке Центра «Мой бизнес». Теперь для заявителя индивидуально подбираются все необходимые ему инструменты поддержки. Создание такой площадки, считает Антон Алиханов, позволило уйти от «веерной» поддержки малого бизнеса к целевой, комплексной.

- Была ситуация, когда клиенты одного фонда не знают ничего о мерах поддержки, которые есть в соседнем фонде. Получалась веерная поддержка: вроде, как много, кому помогаем, но эффект невысокий. Поэтому создали единый центр, где под одним зонтом сведены все услуги для бизнеса. И мы видим эффект, который можно измерить, например, через рост числа и суммы экспортных контрактов, количества людей, которых мы обучили, выданных кредитов, гарантий и так далее, - заявил Антон Алиханов.