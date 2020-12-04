Прокуратура проверит сообщения о платных домашних заданиях для калининградских школьников

«Комсомолка» уже рассказывала о жалобе родителей одной из школ Калининграда на то, что приходится платить за доступ к домашним заданиям на онлайн-платформах. Свои комментарии по этому поводу оперативно дали представители городского комитета по образованию, а теперь к дело подключилась прокуратура.

- Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в связи с сообщениями о платных домашних заданиях для детей в период онлайн-обучения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе проверки будет дана оценка обеспечения доступности образования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.