В Калининграде девочка потеряла слух после приема антибиотиков

Шахана Телеева. Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградка Шахана Телеева родилась с деформацией стопы, и в возрасте 1 год 8 месяцев перенесла операцию. Из-за появившихся осложнений врачам пришлось выполнить еще несколько хирургических вмешательств, которые закончились ампутацией. Прием антибиотиков привел к ухудшение слуха, но обнаружить это удалось только когда Шахане исполнилось 5 лет.

Как сообщает благотворительный фонд «Берег Надежды», Шахана училась несколько лет в специальной школе для слабослышащих детей, а три года назад она пошла в обычную школу, чтобы общаться с другими детьми и развиваться вместе с ними. Ее парту установили в классе так, чтобы она могла не только слышать, но и видеть учителя и одноклассников — по губам определять то, что они говорят. Кроме того, педагоги пользуются специальной аппаратурой, усиливающей звук в слуховых аппаратах Шаханы.

- Из-за проблем со слухом возникают проблемы и с речью. И чтобы закрепить результаты, которых Шахана достигла во время обучения, необходимы хорошие слуховые аппараты, — говорит её школьный педагог Мария Ивановна.

Слуховые аппараты нужно менять каждые четыре года и сейчас подошло время купить новые. Их стоимость — 131 100 рублей. К сожалению, у семьи Шаханы нет финансовых возможностей — мама находится в отпуске за ребенком-инвалидом, папа недавно перенёс инсульт и также на инвалидности. Фонд «Берег Надежды» обращаемся за помощью ко всем неравнодушным людям. Сбор проводится здесь.