ГИБДД разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода под Гурьевском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области объявлен в розыск водитель, сбивший насмерть пешехода под Гурьевском.

Как сообщили «Комсомолке» в группе пропаганды УГИБДД, наезд произошел 24 ноября около 19:40 на 1 километре + 300 метров автодороги «Гурьевск – Каширское». Там неустановленный водитель совершил наезд на 38-летнего мужчину, предположительно двигавшегося в попутном направлении со стороны Гурьевска в направлении поселка Некрасово.

Пешеход получил травмы и скончался в медицинском учреждении. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает сведениями о совершенном происшествии или местонахождении и личности нарушителя, с просьбой сообщить по телефону 551-811.