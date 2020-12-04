36 медиков, 7 детсадовцев: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 193 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 145 случаев ОРВИ, 28 случаев пневмонии и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 40 пенсионеров;

- 36 медицинских работников, в том числе 9 выявлено по результатам скрининга;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работников торговли;

- 5 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждения культуры;

- 2 сотрудника юридических контор;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник предприятия сельского хозяйства;

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 учащихся (частная школа Мороз, АПКМК, школа 5 Светлого, Багратионовская СОШ);

- 3 студента (Колледж предпринимательства, БФУ);

- 7 воспитанников детских дошкольных учреждений ( детские сады 56,104,131,123,127, Резиденция детства, д/с1 Гурьевск);

- 15 неработающих.

Всего в области по состоянию на пятницу, 4 декабря, зарегистрировано 12230 случаев заражения.