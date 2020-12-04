Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 193 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 7

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 2

Гвардейский городской округ – 2

Пионерский городской округ – 5

Гвардейский городской округ - 11

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 11

Светловский городской округ - 6

Зеленоградский городской округ - 6

Светлогорский городской округ –1

Славский городской округ - 2

Советский городской округ – 2

Черняховский городской округ – 7

Мамоновский городской округ – 3

Неманский городской округ - 7