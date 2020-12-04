Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 193 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 7
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 2
Гвардейский городской округ – 2
Пионерский городской округ – 5
Гвардейский городской округ - 11
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 11
Светловский городской округ - 6
Зеленоградский городской округ - 6
Светлогорский городской округ –1
Славский городской округ - 2
Советский городской округ – 2
Черняховский городской округ – 7
Мамоновский городской округ – 3
Неманский городской округ - 7