В Калининграде на койках для пациентов с COVID и пневмонией за двое суток умерли 37 человек

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В Калининградской области за двое суток на развернутых в больницах койках для больных с коронавирусом и пневмониями скончались 37 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, с 31 марта по 2 декабря было зарегистрировано 577 летальных случаев, по состоянию на 4 декабря – 614.

Ранее сообщалось, что в области в области пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 21 стационар, в которых развернуто 1994 койки.

За сутки в регионе было выявлено 193 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 145 случаев ОРВИ, 28 случаев пневмонии и 20 бессимптомных случаев.