В Калининграде серийной вор попался на краже садовых гномов

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж с придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник промышлял кражами в Центральном районе. Последнюю кражу он совершил на улице Саратовской, забрав из беседки керамические фигурки петуха и садовых гномов в виде музыкантов.

Сотрудники уголовного розыска становили личность подозреваемого, им оказался 36-летний безработный. По данным полиции, на счету злоумышленника как минимум три эпизода.

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступления.