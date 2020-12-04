На 44-летнюю калининградку завели дело за сбитого насмерть пешехода

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Гурьевске на водителя, сбившую насмерть пешехода, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
ДТП произошло 2 декабря на автодороге «Гурьевск – Поддубное». 44-летняя водитель «Шкоды», сбила 32-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных телесных повреждений житель Гурьевского района скончался в реанимации.
Виновнице аварии может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.