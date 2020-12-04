Сборная области по волейболу выиграла первенство СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Череповце прошло первенство Северо-Западного федерального округа среди волейболисток не старше 16 лет

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, калининградская сборная, составленная из воспитанниц молодёжной системы профессионального волейбольного клуба «Локомотив» и региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, одержала на турнире уверенную победу. Все шесть матчей подопечные Светланы Воронковой и Василия Дворникова выиграли со счётом 3:0 по партиям.

Эта победа гарантировала нашей команде выступление на финале первенства России, которое состоится уже в первой половине 2021 года. По итогам прошлого сезона сразу две калининградские сборные сыграли на аналогичных финальных стадиях первенств страны – впервые в новейшей истории калининградского волейбола.