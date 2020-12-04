Взамен аннулированных туров в Санкт-Петербург туроператоры предлагают клиентам Калининград

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С 30 декабря в Санкт-Петербурге введут жесткие ограничения из-за коронавируса. В городе не будут работать кафе, рестораны, музеи, концертные залы и театры. Тем, у кого срываются планы встретить Новый год в Северной столицы, туроператоры предлагают отдых в Калининграде.

- Та часть, которая все-таки решила, что на Новый год куда-то поедет, вполне возможно выберет калининградское направление. Тем более что калининградское направление, не первый год и особенно в этом году находится в топе самых популярных направлений у россиян, - рассказал «Business FM Калининград» генеральный директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов. - Надеемся, что действительно это так будет, и что у нас, как в Питере под Новый од не будет каких-то ограничений. Хотя, никто и не предполагает каких-то больших увеселительных мероприятий. Это, скорее всего, просто приезд для туристов в другой, интересный для них регион. Без расчета на большие новогодние увеселительные мероприятия. Об этом, естественно, речи не идет.

По мнению Алтынбека Кожахметова, большого наплыва туристов, как было в конце лета, все-таки не ожидается, и коллапса в гостиничной сфере не будет.

Напомним, ранее министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщал, что на новогодние празднике уже забронировано около 90% номерного фонда калининградских гостиниц.