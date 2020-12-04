В Калининграде полиция разыскивает 17-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицией объявлен в розыск 17-летний Бордей Тудор. Ранее парень жил на улице Мариупольской. Местонахождение Тудора с 27 ноября неизвестно.

Сообщается, что подросток уже неоднократно уходил из дома.

Приметы: на вид 17 лет, волосы русые (завязаны в хвост), рост около 180 см, худощавого телосложения. На левой руке у локтя есть несколько шрамов от порезов.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.