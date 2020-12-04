В Калининграде у ручья на ул. Брамса установят прозрачный забор

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начались работы по обустройству прогулочной зоны у паркового ручья в районе улиц Брамса, Носова и Шота Руставели. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вскоре тут появится «качественная рекреационная зона с пешеходными дорожками». Такую возможность дает грант, который выиграл Калининградский зоопарк в рамках приграничного сотрудничества.

«До конца декабря строители стремятся завершить устройство нового кирпичного ограждения со стороны ул. Шота Руставели. Также до конца года должно быть готово светопрозрачное ограждение вдоль моста Влюбленных по ул. Брамса, пересекающее ручей и соединяющее оба склона», - говорится в сообщении горадминистрации.

Планируется, что прозрачное ограждение не помешает просмотру природного ландшафта вокруг ручья. А от ручья сквозь 2D-панели можно будет детально рассмотреть исторические барельефы, которыми украшен мост.

Следующим этапом, запланированным на 2021 год, станет замена забора по ул. Носова и благоустройство самой территории вдоль ручья.