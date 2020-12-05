В Неманском районе из-за пожара в бане чуть не сгорел двухэтажный дом

В ночь с 4 на 5 декабря на улице Ягодной в поселке Лесном Неманского района произошел пожар в кирпичной бане, из-за которого чуть было не сгорел двухэтажный дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил 5 декабря в 00:42.

Внутри бани горела деревянная обшивка, и огонь успел перекинуться на черепичную кровлю, охватив площадь 50 квадратных метров.

- Подразделениями пожарной охраны от огня спасены рядом стоящие частный двухэтажный дом и деревянные хозяйственные постройки, - уточняет пресс-служба. - Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16 и ПХС в составе 11 человек и 3 единиц техники.