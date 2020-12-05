Очевидец: В Калининграде пассажиры автобуса облили водителя мочой

Об инциденте сообщил один из очевидцев Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде произошло дурно пахнущее происшествие в рейсовом автобусе, следовавшем из Советска в пятницу 4 декабря в 19:30. По словам очевидцев, написавших об этом в сообществе «Инцидент – Советск», водитель еще на вокзале взял на борт нетрезвую пару.

- Перед Талпаками мужчина попросил выйти в туалет несколько раз, - пишет очевидец. - Водитель ему сказал, что не положено. Мужчина подозрительно встал, расстегнул ремень, было темно, ничего не видно. Затем сел на место. Уже в Калининграде на одной из остановок они собрались выходить. Мужчина вышел, за ним собралась выходить его женщина, но перед этим она подошла к водителю и вылила на него из пакета жидкость (это оказалась моча).

Что последовало далее, очевидец умалчивает.

На автовокзале информацию подтвердить не смогли, так как на работу заступила другая смена, однако сообщили, что рейс обслуживала компания "Аркада". Оператор "Аркады" сообщил корреспонденту "Комсомолки", что инцидент с мочой действительно был.