В Калининграде во время пожара в многоквартирном доме спасли троих человек

Вечером в пятницу 4 декабря в Калининграде на улице Островского произошел пожар в двухэтажном жилом доме довоенной постройки. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 16:50.

- В подвальном помещении, в отсеке размерами 3 х 5 метров, горели строительные отходы на площади 15 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, спасено 3 человека.

Всего для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 15 человек и 3 единиц техники.