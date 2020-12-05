В Калининградской области выявили 194 случая заражения коронавирусом

Зафиксировано небольшое увеличение числа заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 194 случая заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, из этого числа 130 случаев ОРВИ, у 45 пациентов пневмония, также есть 19 бессимптомных случаев.

Напомним, днем ранее было выявлено 193 случая.

Всего на 5 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 385 936 человек, из них выявлено 12 424 случая заражения (9 239 человек выздоровели), умерли 130, остаются под медицинским наблюдением 4 951 человек.