42 пенсионера и 18 школьников: Кто в Калининградской области заболел коронавирусом за сутки

Основная часть заболевших поступает с симптомами ОРВИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 194 случая заражения коронавирусом.

Среди них:

- 42 пенсионера;

- 37 медицинских работников, в том числе 8 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работников торговли и общественного питания;

- 4 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 3 работника банков;

- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 18 учащихся (школа в Зеленоградске, школа №1 в Гусеве, школа Будущего в Гурьевске, калининградские школы №48, 36, 44, 3, 7, 29, 24, 26, 33, лицей №49, гимназия №32);

- 1 студент (Калининградский институт управления);

- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детские сады №48, №50);

- 15 неработающих.