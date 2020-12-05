42 пенсионера и 18 школьников: Кто в Калининградской области заболел коронавирусом за сутки

Основная часть заболевших поступает с симптомами ОРВИ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 194 случая заражения коронавирусом.
Среди них:
- 42 пенсионера;
- 37 медицинских работников, в том числе 8 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работников торговли и общественного питания;
- 4 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 3 работника банков;
- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 18 учащихся (школа в Зеленоградске, школа №1 в Гусеве, школа Будущего в Гурьевске, калининградские школы №48, 36, 44, 3, 7, 29, 24, 26, 33, лицей №49, гимназия №32);
- 1 студент (Калининградский институт управления);
- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детские сады №48, №50);
- 15 неработающих.