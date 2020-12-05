Калининградец брал деньги на изготовление мебели и исчезал

В Калининградской области задержан бизнесмен-мошенник, принимавший деньги на изготовление корпусной мебели. По версии следствия, подозреваемый – ранее судимый 36-летний индивидуальный предприниматель, успел присвоить деньги шести калининградцев.

- Установлено, что мужчина подыскивал клиентов, размещая в интернете объявления об изготовлении мебели, - поясняет пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Злоумышленник заключал с потенциальными клиентами договоры на оказание услуг и брал предоплату. Добытые обманным путем деньги были потрачены, но работы по изготовлению мебели в некоторых случаях осуществлены не были, в других - осуществлены частично.

К примеру, в июле этого года злоумышленник принял аванс 70 000 рублей на изготовление кухонного гарнитура и шкафа-купе. Он даже начал собирать шкаф, однако вскоре пропал и перестал выходить на связь. Заказанный гарнитур он также не привез.

- Под аналогичным предлогом злоумышленник присвоил 52 000 рублей, принадлежащие 39-летнему калининградцу. Также выяснилось, что ещё в конце 2019 года мошенник обманул 42-летнего жителя Гурьевского района. В тот раз ущерб составил 60 000 рублей, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Вскоре выяснилось, что деньги, полученные от клиентов, мужчина потратил на решение своих проблем. Сотрудники полиции установили, что предприниматель причастен к ряду аналогичных эпизодов, совершенных в Центральном и Московском районах Калининграда. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата». В настоящее время устанавливаются другие возможные потерпевшие от деятельности злоумышленника.