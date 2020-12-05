В Калининграде в ДТП пострадала 7-летняя девочка

В Калининграде в пятницу вечером произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария сучилась в 21:20 на улице Огарева.

- 27-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», двигалась по улице Огарева по направлению от улицы Чапаева в сторону улицы Кутузова, - уточняет пресс-служба. - При проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги, она не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Фольксваген» под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП 7-летняя пассажирка автомобиля «Киа», которая находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, получила телесные повреждения и была госпитализирована.