Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в Калининградской области остается напряженной

Михаил Мурашко Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 5 декабря в Калининград прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который провел совещание в региональном правительстве. Во время общения с прессой он заявил о сложном положении в области в вопросе лечения с коронавирусом.

- На сегодняшний день ситуация остается напряженной, - заявил Мурашко. - Ситуация управляемая, и сегодня здесь отработала группа специалистов министерства здравоохранения. Те лекарственные препараты, которые должны поступать и использоваться в амбулаторной и в стационарной сети, на сегодняшний день поступили.

При этом, министр отметил, что в медучреждениях пока еще достаточно мест для тех, кто заразился ковидом.

- Ситуация по коечному фонду спокойная, есть достаточное количество мест. Мы видим, что система долечивания внедрена: есть койки первого приема пациентов, которые позволяют именно в острый период оказать помощь, в том числе реанимационную, — добавил Мурашко.